Дефицит продуктов в Запорожье окажет влияние не только на рынок, но и на ежедневный бюджет семей.

Дефицит продуктов в Запорожье набирает обороты и уже в ближайшие месяцы может стать серьезной проблемой для жителей региона, сообщает Politeka.

Особенно ощутимым будет дефицит сезонных фруктов — абрикосов, персиков и черешни. Поэтому ожидается существенный рост цен в супермаркетах.

Основными причинами недостатка являются неблагоприятные погодные условия: весенние заморозки значительно снизили урожай. Кроме того, импорт фруктов в страну снизился из-за логистических проблем, а удорожание удобрений и горючего повысило себестоимость продукции. Это привело к общему дефициту и удорожанию.

По прогнозам экспертов, цены на эти фрукты могут вырасти на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Украинцам советуют предварительно планировать покупки и рассмотреть альтернативные варианты: замороженные или консервированные продукты. Таким образом, дефицит продуктов в Запорожье окажет влияние не только на рынок, но и на ежедневный бюджет семей.

Сложившаяся ситуация заставляет потребителей более сознательно относиться к выбору продуктов и планировать покупки заранее. Местные фермеры призывают поддерживать отечественного производителя, чтобы снизить зависимость от импорта.

Эксперты советуют украинцам обращать внимание на сезонные альтернативы, которые могут стать хорошей заменой в рационе.

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