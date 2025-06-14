Даже до повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области цены здесь были одними из самых высоких в Украине.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области произошло с 1 июня 2025 г., сообщает Politeka.

Запорожская областная государственная администрация утвердила новые цены на воду для КП "Облводоканал" распоряжением №554 от 23 мая.

Для населения стоимость водоснабжения составляет 39,45 грн/м³, водоотвод – 37,68 грн/м³ без НДС. Для хозяйствующих субъектов тариф на водоснабжение установлен на уровне 21,79 грн/м³.

Стоит отметить, что даже до повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области цены на воду здесь были одними из самых высоких в Украине, а по НДС кубометр для сельских жителей стоил 65,556 грн.

По данным AgroReview, в целом в Украине за год с апреля 2024 по апрель 2025 расценки выросли на 20,1%. Больше всего подорожала электроэнергия - на 63,6%. Другие услуги, такие как управление многоквартирными домами, уборка мусора, содержание жилья, водоснабжение и канализация, выросли менее существенно.

В то же время, цены на природный газ, горячую воду и отопление остались стабильными. В 2025 году больше выросли тарифы на управление многоквартирными домами — на 10,3%, а водоснабжение подорожало всего на 0,7%.

Такие изменения в расценках заставляют жителей тщательно планировать расходы.

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