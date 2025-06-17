Цьогорічна весна принесла нам неприємний сюрприз, який може спричинити дефіцит продуктів у Сумській області, тож розповідаємо деталі.

Дефіцит продуктів у Сумській області виник через сильні заморозки і може серйозно позначитися на гаманцях місцевих, повідомляє Politeka.

Замість традиційного сезонного здешевлення овочів та фруктів ми маємо зворотний ефект цього року. Дефіцит продуктів у Сумській області став наслідком надто холодного травня, коли врожаї постраждали саме в період цвітіння.

Аграрії б'ють на сполох, адже у багатьох регіонах постраждали не лише овочі, а й фруктові дерева. Частина посадок пшениці загинула, соя втратила колір, а кукурудза росте мляво і повільно.

На Кіровоградщині вимерзла розсада овочів, на Полтавщині — капуста, редис і полуниця. На Житомирщині погода вклала малину. Все це напряму впливає на ціни на ринку.

Як зазначив голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, особливо постраждали абрикоси, персики, черешня, вишня і полуниця. Саме ці фрукти зростуть у ціні найбільше, а подекуди й до 30 відсотків. Урожай яблук і груш встояв краще, але й там будуть втрати.

Дефіцит продуктів у Сумській області змушує говорити і про імпорт. Урожаю, який збереться на внутрішньому ринку, буде замало. І хоча повного браку фруктів в Україні не очікується, держава вже готується закуповувати більше товару за кордоном. Це означає додаткові витрати, а отже й вищі цінники для споживачів.

За словами аграріїв, особливе занепокоєння викликає той факт, що через несприятливі умови вони не змогли вчасно провести обробку полів. Гербіциди не застосували в потрібний момент, тому рослини виявилися беззахисними саме тоді, коли формувався врожай.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.