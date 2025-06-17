Нынешняя весна принесла нам неприятный сюрприз, который может повлечь за собой дефицит продуктов в Сумской области, поэтому рассказываем детали.

Дефицит продуктов в Сумской области возник из-за сильных заморозков и может серьезно сказаться на кошельках местных, сообщает Politeka.

Вместо традиционного сезонного удешевления овощей и фруктов у нас есть обратный эффект в этом году. Дефицит продуктов в Сумской области стал следствием холодного мая, когда урожаи пострадали именно в период цветения.

Аграрии бьют тревогу, ведь во многих регионах пострадали не только овощи, но и фруктовые деревья. Часть посадок пшеницы погибла, соя потеряла цвет, а кукуруза растет вяло и медленно.

На Кировоградщине вымерзла рассада овощей, на Полтавщине— капуста, редис и клубника. На Житомирщине погода уложила малину. Все это напрямую влияет на цены на рынке.

Как отметил председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, особенно пострадали абрикосы, персики, черешня, вишня и клубника. Именно эти фрукты вырастут в цене больше, а кое-где и до 30 процентов. Урожай яблок и груш устоял лучше, но и там будут потери.

Дефицит продуктов в Сумской области заставляет говорить и об импорте. Урожая, который соберется на внутреннем рынке, будет маловато. И хотя полной нехватки фруктов в Украине не ожидается, государство уже готовится закупать больше товара за границей. Это означает дополнительные расходы, а значит, и более высокие ценники для потребителей.

По словам аграриев, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что из-за неблагоприятных условий они не смогли вовремя провести обработку полей. Гербициды не применили в нужный момент, потому растения оказались беззащитными именно тогда, когда формировался урожай.

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