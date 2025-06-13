Є низка штабів, де видається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійними хабами у різних містах регіону, повідомляє Politeka.net.

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В Полтаві діє благодійний проєкт "Тепла кофта". Вимушені переселенці та люди похилого віку можуть безкоштовно обрати одяг відповідно до своїх потреб. Організували цей проєкт волонтери благодійної організації.

Нині для потреб благодійників надали один зі студентських гуртожитків технічного університету. Пункт видачі одягу "Тепла кофта" працює в будні дні з 9:00 до 14:00. Достатньо мати довідку ВПО на кожного з членів родини. Якщо є діти, то з дітьми (свідоцтвом про народження – прим. ред.). Все працює просто: люди зайшли, волонтери їх обслужили у кожному з відділів, допомогли вибрати.

Крім цього є низка штабів, де видається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Білицька селищна громада

Місце: Будинок культури

Адреса: смт Білики, вул. Будівельна, 2-А

Графік: Понеділок – П’ятниця з 9:00 до 15:00

Диканська селищна громада

Місце: Будинок культури

Адреса: смт Диканька, вул. Незалежності, 119

Графік: Понеділок – П’ятниця з 9:00 до 16:00

Драбинівська сільська громада

Місце: Будинок культури

Адреса: с. Драбинівка, вулиця Центральна, 2

Графік: Понеділок – П’ятниця з 8:00 до 16:00

Зіньківська міська громада

Міський будинок культури, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 38

Зіньківська міська рада, вул. Воздвиженська, 40

Графік: Понеділок – П’ятниця з 8:00 до 17:00

За гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Полтавській області рекомендується звертатися до найближчого пункту видачі у робочий час, маючи при собі документи, що посвідчують особу.

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