Есть ряд штабов, где выдается гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области оказывается благотворительными хабами в разных городах региона, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезную информацию для тех, кто нуждается в поддержке.

В Полтаве действует благотворительный проект "Теплая кофта". Вынужденные переселенцы и люди пожидого возраста могут бесплатно выбрать одежду в соответствии со своими потребностями. Организовали этот проект волонтеры благотворительной организации.

Сейчас для нужд благотворителей предоставили одно из студенческих общежитий технического университета. Пункт выдачи одежды "Теплая кофта" работает по будням с 9:00 до 14:00. Достаточно иметь справку ВПЛ на каждого из членов семьи. Если есть дети, то с детьми (свидетельством о рождении – прим. ред.). Все работает просто: люди зашли, волонтеры их обслужили в каждом отделе, помогли выбрать.

Кроме этого, есть ряд штабов, где выдается гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Белицкая поселковая община

Место: Дом культуры

Адрес: пгт Билыки, ул. Строительная, 2-А

График: Понедельник – Пятница с 9:00 до 15:00

Диканская поселковая община

Место: Дом культуры

Адрес: пгт Диканька, ул. Независимости, 119

График: Понедельник – пятница с 9:00 до 16:00

Драбиновская сельская община

Место: Дом культуры

Адрес: с. Драбиновка, улица Центральная, 2

Понедельник – пятница с 8:00 до 16:00

Зеньковское городское общество

Городской дом культуры, г. Зеньков, ул. Воздвиженская, 38

Зеньковский городской совет, ул. Воздвиженская, 40

График: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00

За гуманитарной помощью для пенсионеров в Полтавской области рекомендуется обращаться в ближайший пункт выдачи в рабочее время, имея при себе документы, удостоверяющие личность.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.