Можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, яка надається у соціально-реабілітаційному центрі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається у різних видах благодійною організацією Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Організація розкрила декілька важливих деталей про підтримку вразливих категорій українців.

У межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни людям в Україні» кризовий центр Карітас Полтава продовжує надавати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області. Пріоритет надається тим українцям, хто опинився у складних життєвих обставинах і потребує термінової допомоги.

Тут можна отримати індивідуальну консультацію кейс-менеджера, під час якої буде визначено основні потреби та складено персоналізований план дій, включаючи перенаправлення до відповідних служб або установ.

Також доступна юридична допомога з питань правового статусу, відновлення документів, оформлення соціальних виплат та інших аспектів права.

Охочим пропонують психологічну підтримку — допомогу у подоланні наслідків стресу, тривожних станів, емоційних розладів і психологічних травм.

Крім того, можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, яка надається у соціально-реабілітаційному центрі Карітас. Тут можна безкоштовно пройти медичну діагностику, а також оформити медичну декларацію.

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