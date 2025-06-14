Можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области, которая предоставляется в социально-реабилитационном центре.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области оказывается в разных видах благотворительной организацией Каритас Украина, сообщает Politeka.net.

Организация раскрыла несколько важных деталей о содействии уязвимых категорий украинцев.

В рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны людям в Украине» кризисный центр Каритас Полтава продолжает оказывать гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области. Приоритет предоставляется украинцам, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в срочной поддержке.

Здесь можно получить индивидуальную консультацию кейс-менеджера, в ходе которой будут определены основные потребности и составлен персонализированный план действий, включая перенаправление в соответствующие службы или учреждения.

Также доступна юридическая поддержка по вопросам правового статуса, восстановления документов, оформления социальных выплат и других аспектов права.

Желающим предлагают психологическую поддержку – содействие в преодолении последствий стресса, тревожных состояний, эмоциональных расстройств и психологических травм.

Кроме того, можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области, которая предоставляется в социально-реабилитационном центре Каритас. Здесь можно бесплатно пройти медицинскую диагностику и оформить медицинскую декларацию.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.