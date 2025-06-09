Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на 10–12 червня передбачає різноманітні погодні умови в основних містах, повідомляє Politeka.

У Харкові 10 червня вранці пройде дрібний дощ, але вдень опади припиняться, а у вечірню пору небо знову затягнеться хмарами.

Температура коливатиметься від +17°C в ранній час до +24°C удень. 11 числа буде ясним ранком, але вже в середині дня з’являться хмари без опадів, а 12-го очікується переважно похмура атмосфера. Народні прикмети радять звертати увагу на конюшину та павуків, які допомагають передбачити умови.

У Львові 10-го день буде похмурим без опадів, температура вдень підніметься до +21°C. 11-го вранці пройде дощ, який припиниться вечірньої пори, а хмари зникнуть. 12 числа хмарність триматиметься до вечора без опадів. За народними прикметами, зміїний день 12-го пов’язаний з традицією садити боби, а павуки віщують зміну погоди.

У Києві 10-го буде переважно ясно з невеликою хмарністю, без опадів, температура до +21°C. 11 червня в ранню пору хмарно з невеликим дощем ввечері, а 12-го — дрібний дощ вранці і прояснення ввечері. Одеса 10 числа радуватиме ясним небом з температурою до +25°C, 11-го сухо, а 12-го — короткочасні хмари.

Отже, прогноз погоди в Україні на найближчі три дні обіцяє переважно теплі та мінливі умови з короткочасними опадами в деяких регіонах. Народні прикмети залишаються актуальними, допомагаючи людям орієнтуватися в змінах природи та врожайності.

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