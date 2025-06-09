Синоптики уже опубликовали прогноз погоды на Украине и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Украине на 10-12 июня предполагает различные погодные условия в основных городах, сообщает Politeka.

В Харькове 10 июня утром пройдет мелкий дождь, но днем ​​осадки прекратятся, а в вечернее время небо снова затянется облаками.

Температура будет колебаться от +17°C в раннее время до +24°C днем. 11 числа будет ясным утром, но уже к середине дня появятся облака без осадков, а 12-го ожидается преимущественно пасмурная атмосфера. Народные приметы советуют обращать внимание на клевер и пауков, помогающих предусмотреть условия.

Во Львове 10-го день будет пасмурным без осадков, температура днем ​​поднимется до +21°C. 11-го утром пройдет дождь, который прекратится в вечернее время, а облака исчезнут. 12 числа облачность будет держаться до вечера без осадков. По народным приметам, змеиный день 12-го связан с традицией сажать бобы, а пауки предвещают смену погоды.

В Киеве 10-го будет преимущественно ясно, без осадков, температура до +21°C. 11 июня в раннюю пору облачно с небольшим дождем вечером, а 12-го - мелкий дождь утром и прояснение вечером. Одесса 10 числа будет радовать ясным небом с температурой до +25°C, 11 сухо, а 12 — кратковременные облака.

Следовательно, прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня обещает преимущественно теплые и изменчивые условия с кратковременными осадками в некоторых регионах. Народные приметы остаются актуальными, помогая людям ориентироваться в изменениях природы и урожайности.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Как ВПЛ получить помощь в Харькове: деньги выплачиваются на каждого человека из семьи.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: у украинцев есть возможность обратиться за новой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Ограничения движения транспорта в Харькове: названы улицы, где водителям будет труднее проехать в июне.