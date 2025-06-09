Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області роздається від благодійного фондо "Янголи спасіння", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні фонду у Telegram.
В рамках проєкту буде доступна підтримка з ремонту житла та фінансова підтримка на ведення сільськогосподарської діяльності.
Що передбачає проєкт:
- Підтримка сільськогосподарської діяльності – гроші на закупівлю добрив, насіння, інструментів (мотоблоки, теплиці тощо);
- Середній та капітальний ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій;
- Психологічна та юридична - постраждалим домогосподарствам.
Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Сумські області для ведення сільського господарства
На фіндопомогу в розмірі 1 000 доларів США можуть претендувати мешканці громад, які мають підтверджений статус однієї з наступних категорій:
- ВПО з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій;
- Родини, житло яких було пошкоджене через війну;
- Домогосподарства, що втратили годувальника внаслідок бойових дій.
Отримані кошти можна використовувати виключно для потреб сільського господарства, зокрема:
- купівля добрив;
- придбання насіння;
- закупівля сільгоспобладнання (мотоблоки, теплиці тощо).
Для участі у програмі необхідно:
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заповнити спеціальну онлайн-форму для отримання допомоги на ведення сільськогосподарської діяльності;
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окремо заповнити анкету, якщо вам потрібен ремонт будинку або квартири.
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