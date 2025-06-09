Отриману грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області можна використовувати виключно для потреб сільського господарства.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області роздається від благодійного фондо "Янголи спасіння", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні фонду у Telegram.

В рамках проєкту буде доступна підтримка з ремонту житла та фінансова підтримка на ведення сільськогосподарської діяльності.

Що передбачає проєкт:

Підтримка сільськогосподарської діяльності – гроші на закупівлю добрив, насіння, інструментів (мотоблоки, теплиці тощо);

– гроші на закупівлю добрив, насіння, інструментів (мотоблоки, теплиці тощо); Середній та капітальний ремонт житла , пошкодженого внаслідок бойових дій;

, пошкодженого внаслідок бойових дій; Психологічна та юридична - постраждалим домогосподарствам.

Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Сумські області для ведення сільського господарства

На фіндопомогу в розмірі 1 000 доларів США можуть претендувати мешканці громад, які мають підтверджений статус однієї з наступних категорій:

ВПО з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій;

Родини, житло яких було пошкоджене через війну;

Домогосподарства, що втратили годувальника внаслідок бойових дій.

Отримані кошти можна використовувати виключно для потреб сільського господарства, зокрема:

купівля добрив;

придбання насіння;

закупівля сільгоспобладнання (мотоблоки, теплиці тощо).

Для участі у програмі необхідно:

заповнити спеціальну онлайн-форму для отримання допомоги на ведення сільськогосподарської діяльності;

окремо заповнити анкету, якщо вам потрібен ремонт будинку або квартири.

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