Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области раздается от благотворительного фонда "Ангелы спасения", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении фонда Telegram.
В рамках проекта будет доступна поддержка ремонта жилья и финансовая поддержка на ведение сельскохозяйственной деятельности.
Что предполагает проект:
- Поддержка сельскохозяйственной деятельности – деньги на закупку удобрений, семян, инструментов (мотоблоки, теплицы и т.п.);
- Средний и капитальный ремонт жилья , поврежденного в результате боевых действий;
- Психологическая и юридическая – пострадавшим домохозяйствам.
Кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Сумской области для ведения сельского хозяйства
На финомощь в размере 1000 долларов США могут претендовать жители общин, имеющих подтвержденный статус одной из следующих категорий:
- ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий;
- Семьи, жилье которых было повреждено из-за войны;
- Домохозяйства, потерявшие кормильца в результате боевых действий.
Полученные средства можно использовать исключительно для нужд сельского хозяйства , в частности:
- покупка удобрений;
- приобретение семян;
- закупка сельхозоборудования (мотоблоки, теплицы и т.п.).
Для участия в программе необходимо:
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заполнить специальную онлайн-форму для получения пособия по ведению сельскохозяйственной деятельности;
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отдельно заполнить анкету, если вам нужен ремонт дома или квартиры.
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