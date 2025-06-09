Полученное денежную помощь для пенсионеров в Сумской области можно использовать исключительно для нужд сельского хозяйства.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области раздается от благотворительного фонда "Ангелы спасения", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда Telegram.

В рамках проекта будет доступна поддержка ремонта жилья и финансовая поддержка на ведение сельскохозяйственной деятельности.

Что предполагает проект:

Поддержка сельскохозяйственной деятельности – деньги на закупку удобрений, семян, инструментов (мотоблоки, теплицы и т.п.);

– деньги на закупку удобрений, семян, инструментов (мотоблоки, теплицы и т.п.); Средний и капитальный ремонт жилья , поврежденного в результате боевых действий;

, поврежденного в результате боевых действий; Психологическая и юридическая – пострадавшим домохозяйствам.

Кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Сумской области для ведения сельского хозяйства

На финомощь в размере 1000 долларов США могут претендовать жители общин, имеющих подтвержденный статус одной из следующих категорий:

ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий;

Семьи, жилье которых было повреждено из-за войны;

Домохозяйства, потерявшие кормильца в результате боевых действий.

Полученные средства можно использовать исключительно для нужд сельского хозяйства , в частности:

покупка удобрений;

приобретение семян;

закупка сельхозоборудования (мотоблоки, теплицы и т.п.).

Для участия в программе необходимо:

заполнить специальную онлайн-форму для получения пособия по ведению сельскохозяйственной деятельности;

отдельно заполнить анкету, если вам нужен ремонт дома или квартиры.

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