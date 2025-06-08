Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Одеській області є частиною планових заходів, що допоможуть забезпечити стабільне електропостачання у майбутньому.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Одеській області заплановане у межах Чорноморської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у AT "ДТЕК Одеські Електромережі".

Це пов’язано з плановими профілактичними роботами для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

Електропостачання буде тимчасово припинено у Чорноморську з 20:00 9 червня до 8:00 10 червня на низці вулиць, серед яких 9 Мікрорайон, вул. 1-го Травня, вул. Бугово, Вишнева, Данченка, Захисників України, Одеська, Приморська, Шевченка та інші. Аналогічні відключення відбудуться в Олександрівці та Бурлачій Балці у ті ж дати і години.

Усі заходи спрямовані на покращення роботи електричних мереж, і компанія закликає мешканців планувати своєчасно використання електроприладів. Для консультацій та звернень діє кол-центр за телефонами +38 (048) 705 90 90, +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90 та +38 (073) 705 90 90, а також e-mail: center@oblenergo.odessa.ua.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Одеській області є частиною планових заходів, що допоможуть забезпечити стабільне електропостачання у майбутньому. Мешканцям рекомендують врахувати цю інформацію, щоб уникнути незручностей у період проведення робіт.

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