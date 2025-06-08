Отключение света в неделю 9-15 июня в Одесской области является частью плановых мероприятий, которые помогут обеспечить стабильное электроснабжение в будущем.

Отключение света на неделю 9-15 июня в Одесской области запланировано в рамках Черноморского городского территориального общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в AT "ДТЭК Одесские Электросети".

Это связано с плановыми профилактическими работами по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварийных ситуаций.

Электроснабжение будет временно прекращено в Черноморске с 20:00 9 июня по 8:00 10 июня на ряде улиц, среди которых 9 Микрорайон, ул. 1-го Мая, ул. Бугово, Вишневая, Данченко, Защитников Украины, Одесская, Приморская, Шевченко и другие. Аналогичные отключения состоятся в Александровке и Бурлачей Балке в те же даты и часы.

Все мероприятия направлены на улучшение работы электрических сетей и компания призывает жителей планировать своевременно использование электроприборов. Для консультаций и обращений действует колл-центр по телефонам +38 (048) 705 90 90, +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90 и +38 (073) 705 90 90, а также e-mail .

Отключение света в неделю 9-15 июня в Одесской области является частью плановых мероприятий, которые помогут обеспечить стабильное электроснабжение в будущем. Жителям рекомендуют учесть эту информацию во избежание неудобств в период проведения работ.

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