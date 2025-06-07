Робота для пенсіонерів у Харкові, Запоріжжі та Полтаві пропонує широкий вибір вакансій із зручним графіком і різним рівнем оплати, повідомляє Politeka.

У Харкові потрібна сиділка для жінки 85 років на Салтівці з оплатою 400 грн за добу та можливістю проживання. Також є вакансії разнорабочих у компанії InterStroy з зарплатою 800 грн за день і робочим тижнем пн–пт. Майстер з ремонту холодильного обладнання з зарплатою від 20 000 грн також розглядає кандидатів пенсійного віку.

У Запоріжжі пропонують робоче місце стикерувальниками, пакувальниками на текстильне виробництво, охоронниками та вантажниками. Зарплата варіюється від 6 000 до 20 000 грн, а навчання проходить на місці, що робить вакансії доступними для пенсіонерів без досвіду.

У Полтаві шукають охоронців для нічної зміни, реалізаторів на неповний день і водіїв-кур’єрів із повною зайнятістю. Заробіток тут коливається від 6 000 до 20 000 гривень.

Робота для пенсіонерів дозволяє залишатися активними, підтримувати соціальні зв’язки та отримувати стабільний дохід із комфортним робочим графіком. Ці пропозиції — чудова можливість знайти підходящу зайнятість поруч із домом та з гнучким режимом праці.