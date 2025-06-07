Работа для пенсионеров позволяет оставаться активной, поддерживать социальные связи и получать стабильный доход с комфортным рабочим графиком.

Работа для пенсионеров в Харькове, Запорожье и Полтаве предлагает широкий выбор вакансий с удобным графиком и разным уровнем оплаты, сообщает Politeka.

В Харькове нужна сиделка для женщины 85 лет на Салтовке с оплатой 400 грн в сутки и возможностью проживания. Также есть вакансии разнорабочих в компании InterStroy с зарплатой 800 грн в день и рабочей неделей пн–пт. Мастер по ремонту холодильного оборудования с зарплатой от 20 000 грн. также рассматривает кандидатов пенсионного возраста.

В Запорожье предлагают рабочее место стикеровщиками, упаковщиками на текстильное производство, охранниками и грузчиками. Зарплата варьируется от 6000 до 20000 грн, а обучение проходит на месте, что делает вакансии доступными для пенсионеров без опыта.

В Полтаве ищут охранников для ночной смены, реализаторов на неполный день и водителей-курьеров с полной занятостью. Заработок здесь колеблется от 6000 до 20000 гривен.

Работа для пенсионеров позволяет оставаться активной, поддерживать социальные связи и получать стабильный доход с комфортным рабочим графиком. Эти предложения — отличная возможность найти подходящую занятость рядом с домом и гибким режимом работы.