Знайти роботу для пенсіонерів у Запоріжжі вже не є проблемою і все більше людей обирають активне життя після виходу на заслужений відпочинок.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі сьогодні представлена у різних сферах, від торгівлі до технічних професій, повідомляє Politeka.

Наприклад, мережа непродовольчих магазинів «Пан Маркет» на платформі work.ua шукає адміністратора. Зарплата на рівні 18–19 тисяч гривень, денна ставка 950 гривень. Очікують відповідальну, уважну людину.

Обов’язки: контроль за цінниками, касою, прийом та викладка товару, відкриття й закриття зміни. Графік: 4/2 або 3/2 з 8 ранку до 8 вечора. Все офіційно і з можливістю кар’єрного росту.

А от на заводі «Альфа-Генерація» потрібен зварювальник. Виробництво електротехнічного обладнання - справа серйозна, але роботодавець обіцяє достойну оплату від 25 000, плюс бонуси.

Важливо мати досвід у кресленнях та знати технології зварювання. Графік стандартний п’ятиденний з восьмої ранку. Тож робота для пенсіонерів у Запоріжжі може бути добре оплачуваною.

Є й вакансії для тих, хто шукає щось динамічніше. У компанії «Нет-Строй Груп» потрібні монтажники інтернет-мереж. Зарплату обіцяють від 16 до 30 000 гривень. Пропонують гнучкий графік, компенсують транспорт і навіть допомагають з житлом. Основне мати бажання вчитися та вміння поводитися з технікою.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі є і тому завжди варто пробувати себе в чомусь новому.

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