Якщо ви шукаєте роботу в Одесі з високою зарплатнею та вигідними умовами, то для вас є кілька пропозицій.

Відкрились нові можливості для тих, хто шукає роботу в Одесі з гідною зарплатою та кар'єрними перспективами, повідомляє Politeka.

Місцеві компанії активно набирають співробітників для різних вакансій, пропонуючи зарплату до 75 000 грн. Ось кілька привабливих пропозицій для тих, хто хоче змінити свою професійну діяльність.

Компанія DUS Level, що спеціалізується на інженерній сантехніці, шукає торгових представників з власним автомобілем. Головною вимогою є здатність відвідувати торгові точки по місту, зазвичай це 10-15 точок на день. Заробіток варіюється від 30 000 до 50 000 грн, а компанія гарантує фінансову підтримку на випробувальний термін. Крім того, забезпечують повну компенсацію транспортних витрат і мобільного зв’язку, а також пропонують можливість кар'єрного росту.

Мережа магазинів Techno Case, яка працює на ринку електроніки та аксесуарів, також шукає нових співробітників. На посаду продавця-консультанта пропонують зарплату від 25 000 до 35 000 грн з можливістю отримання бонусів. Крім того, у компанії є оплачуване стажування, а також покривають витрати на спорт і вивчення іноземних мов. Графік роботи гнучкий, що дозволяє підлаштувати його під особисті потреби. Ця вакансія доступна для тих, хто хоче працювати в районах Котовського та Молдаванки.

Агентство нерухомості X-Estate активно набирає рієлторів. Зарплата для новачків становить від 20 000 до 25 000 грн, а досвідчені агенти можуть заробляти від 50 000 гривень і більше. Тут пропонують безкоштовне навчання, а також щоквартальні премії, кар'єрний ріст і можливість працювати в команді з позитивними людьми. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати роботу в Одесі в сфері нерухомості.

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