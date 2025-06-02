Если вы ищете работу в Одессе с высокой зарплатой и выгодными условиями, то для вас есть несколько предложений.

Открылись новые возможности для ищущих работу в Одессе с достойной зарплатой и карьерными перспективами, сообщает Politeka.

Местные компании активно набирают сотрудников для разных вакансий, предлагая зарплату до 75 000 грн. Вот несколько заманчивых предложений для тех, кто желает поменять свою профессиональную деятельность.

Компания DUS Level , специализирующаяся на инженерной сантехнике, ищет торговых представителей с личным автомобилем. Главным требованием является способность посещать торговые точки по городу, обычно это 10-15 точек в день. Заработок варьируется от 30 000 до 50 000 грн., а компания гарантирует финансовую поддержку на испытательный срок. Кроме того, обеспечивают полную компенсацию транспортных расходов и мобильной связи, а также предлагают карьерный рост.

Сеть магазинов Techno Case , работающая на рынке электроники и аксессуаров, также ищет новых сотрудников. На должность продавца-консультанта предлагают зарплату от 25000 до 35000 грн с возможностью получения бонусов. Кроме того, у компании есть оплачиваемая стажировка, а также покрывают расходы на спорт и изучение иностранных языков. График работы гибок, что позволяет подстроить его под личные нужды. Эта вакансия доступна тем, кто хочет работать в районах Котовского и Молдаванки.

Агентство недвижимости X-Estate активно набирает риелторов. Зарплата для новичков составляет от 20 000 до 25 000 грн., а опытные агенты могут зарабатывать от 50 000 гривен и более. Здесь предлагают бесплатную учебу, а также ежеквартальные премии, карьерный рост и возможность работать в команде с положительными людьми. Это отличная возможность для тех, кто хочет работать в Одессе в сфере недвижимости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, "Рядом лес и река Десна": в Украине "за копейки" можно приобрести недвижимость, кадры.

Также Politeka писала, что компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.