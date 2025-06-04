Робота для пенсіонерів у Вінниці стає все більш актуальною серед літніх людей, які хочуть мати додатковий дохід.

Місцеві компанії дедалі частіше пропонують роботу для пенсіонерів у Вінниці з гідною оплатою, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на work.ua, тут важливі не цифри в паспорті, а відповідальність і бажання навчатися та розвиватися.

Наприклад, автопарк G Car шукає водіїв для таксі на авто компанії. Машини нові, зручні і заправляються газом. Від водія не вимагають внесків або депозитів. Людина просто сідає за кермо, отримує замовлення і починає заробляти.

Доходи можуть сягати від 25 до 35 тисяч гривень, а 70 відсотків від каси залишаються у кишені водія. Авто закріплюється за ним особисто, що дозволяє не залежати від інших. До того ж установа обіцяє повну технічну підтримку і супровід.

Ще одна цілком реальна робота для пенсіонерів у Вінниці — це зварювальник у компанії Фенікс Технолоджи. Тут шукають людей, які розуміються на технічних кресленнях, уміють працювати з напівавтоматом і мають досвід.

Ця робота для пенсіонерів у Вінниці не з легких, але й оплата відповідна. За зміну можна отримати до 1200 гривень, плюс премії. Також у місті є вакансії водія таксі на авто компанії від Way Up Drive.

Умови схожі на попередні. Сучасні автомобілі, регулярний техогляд, зручний графік і до 65 відсотків від каси. Працювати можна як на повну зайнятість, так і частково. Досвід водіння важливий, як і дотримання правил дорожнього руху. Платити обіцяють від 25 000.

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