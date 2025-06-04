Работа для пенсионеров в Виннице становится все более актуальной среди пожилых людей, желающих иметь дополнительный доход.

Местные компании все чаще предлагают работу для пенсионеров в Виннице с достойной оплатой, сообщает Politeka.

Как говорят предложения на work.ua, здесь важны не цифры в паспорте, а ответственность и желание учиться и развиваться.

К примеру, автопарк G Car ищет водителей для такси на авто компании. Машины новые, удобные и заправляемые газом. От водителя не требует взносов или депозитов. Человек просто садится за руль, получает заказ и начинает зарабатывать.

Доходы могут достигать от 25 до 35 тысяч гривен, а 70 процентов от кассы остаются в кармане водителя. Автомобиль закрепляется за ним лично, что позволяет не зависеть от других. К тому же, предприятие обещает полную техническую поддержку и сопровождение.

Еще одна вполне реальная работа для пенсионеров в Виннице – это сварщик в компании Феникс Технолоджи. Здесь ищут людей, которые разбираются в технических чертежах, умеют работать с полуавтоматом и имеют опыт.

Эта работа для пенсионеров в Виннице не из легких, но и соответствующая оплата. За смену можно получить до 1200 гривен плюс премии. Также в городе есть вакансии водителя такси на авто компании от Way Up Drive.

Условия похожи на предыдущие. Современные автомобили, регулярный техосмотр, до 65 процентов от кассы. Работать можно как на полную занятость, так и частично. Опыт вождения важен, как и соблюдение правил дорожного движения. Платить обещают от 25 тысяч.

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