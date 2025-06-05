Найти работу для пенсионеров в Запорожье уже не проблема и все больше людей выбирают активную жизнь после выхода на заслуженный отдых.

Работа для пенсионеров в Запорожье сегодня представлена ​​в разных областях, от торговли до технических профессий, сообщает Politeka.

К примеру, сеть непродовольственных магазинов «Пан Маркет» на платформе work.ua ищет администратора. Зарплата на уровне 18-19 тысяч гривен, дневная ставка 950 гривен. Ожидают ответственного, внимательного человека.

Обязанности: контроль ценников, кассой, прием и выкладка товара, открытие и закрытие смены. График: 4/2 или 3/2 с 8 утра до 8 вечера. Всё официально и с возможностью карьерного роста.

А вот на заводе "Альфа-Генерация" нужен сварщик. Производство электротехнического оборудования – дело серьезное, но работодатель обещает достойную оплату от 25 000, плюс бонусы.

Важно иметь опыт в чертежах и знать технологии сварки. График стандартный пятидневный с восьми утра. Работа для пенсионеров в Запорожье может быть хорошо оплачиваемой.

Есть и вакансии для тех, кто ищет что-то более динамичное. В компании Нет-Строй Групп нужны монтажники интернет-сетей. Зарплату обещают от 16 до 30 тысяч гривен. Предлагают гибкий график, компенсируют транспорт и даже помогают с жильем. Основное иметь желание учиться и умение обращаться с техникой.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье есть и потому всегда стоит пробовать себя в чем-то новом.

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