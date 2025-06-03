Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на 4-6 червня обіцяє переважно теплі та мінливі умови з невеликою ймовірністю опадів, повідомляє Politeka.

4.06 в Харкові температура вдень сягатиме +23-24°C, можливі дрібні опади, який до вечора припиниться, а хмари поступово розійдуться. Народний прогноз нагадує про «солов’їний день», коли спів птахів віщує гарні умови, а поява павуків і ґедзів — майбутній урожай огірків.

У Києві буде хмарно, вночі можливий дощ, але вдень опадів не передбачається. Одеса та Львів порадують ясним небом, хоча в Одесі ввечері з’являться хмари, а у Львові — невеликий дощ.

5 числа у Харкові і Львові переважно ясно, температура підніметься до +27-29°C, без опадів. У Києві — безхмарно, в Одесі — ясний ранок і ясна погода протягом дня. Народні прикмети радять звернути увагу на ґедзів — їхня активність прогнозує хороший урожай огірків.

6 червня очікується трохи більше хмарності, особливо в Києві, де можливі сильні зливи із грозою вночі, який припиниться до ранку, але потім знову відновиться. Температура в більшості регіонів до +26-31°C. У Харкові хмари розсіються ввечері, без істотних опадів. Львів може отримати короткочасний дощ.

Отже, прогноз погоди в Україні на найближчі дні передбачає теплу погоду з невеликим ризиком дощу, що характерно для початку червня.

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