Синоптики уже опубликовали прогноз погоды на Украине и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Украине на 4-6 июня обещает преимущественно теплые и меняющиеся условия с небольшой вероятностью осадков, сообщает Politeka.

4.06 в Харькове температура будет днем ​​до +23-24°C, возможны мелкие осадки, которые к вечеру прекратятся, а облака постепенно разойдутся. Народный прогноз напоминает о «соловьином дне», когда пение птиц предсказывает хорошие условия, а появление пауков и слепней — будущий урожай огурцов.

В Киеве будет облачно, ночью возможен дождь, но днем ​​осадки не ожидаются. Одесса и Львов порадуют ясным небом, хотя в Одессе вечером появятся облака, а во Львове небольшой дождь.

5 числа в Харькове и Львове преимущественно ясно, температура поднимется до +27-29°C, без осадков. В Киеве – безоблачно, в Одессе – ясное утро и ясная атмосфера в течение дня. Народные приметы советуют обратить внимание на слепней — их активность прогнозирует хороший урожай огурцов.

6 июня ожидается немного больше облачности, особенно в Киеве, где возможны сильные ливни с грозой ночью, который прекратится до утра, но затем снова восстановится. Температура в большинстве регионов до +26-31°C. В Харькове облака рассеяются вечером, без существенных осадков. Львов может получить кратковременный дождь.

Итак, прогноз погоды в Украине на ближайшие дни предполагает теплую погоду с небольшим риском дождя, что характерно для начала июня.

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