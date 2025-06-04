Мешканцям Чернігова варто бути уважнішими під час планування поїздок через обмеження руху на певних ділянках дороги.

Обмеження руху в Чернігові торкнулися одразу кількох ділянок міста і зачепили важливий маршрут громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба міської ради за повідомленням управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку, через затягнуті аварійно-ремонтні роботи на теплових мережах терміни обмеження руху в Чернігові продовжили до середини червня.

Ремонтні бригади КП «Теплокомуненерго» продовжують працювати на вулиці В’ячеслава Чорновола. Через це обмеження руху в Чернігові зберігаються до 13 червня.

Наразі заблоковано проїзд на відрізку між Круговою і перехрестям з проспектом Миру, а також на частині вулиці Національної Гвардії — від Чорновола до Самострова. Через це довелося змінити схему для №26, який курсує від мікрорайону «Айстра» до пляжу «Золотий берег».

Замість звичного маршруту автобус тепер від «Золотого берега» їде до зупинки «Готель Україна», а далі прямує в об’їзд по Івана Мазепи та Любецькій. У зворотному напрямку схема аналогічна: об’їзд починається від вулиці Чорновола, потім автобус курсує по Любецькій, виходить на Мазепи і вже далі повертається на основний шлях на проспекті Миру.

На цей період кілька зупинок тимчасово не обслуговуються. Мова йде про ЦУМ, кардіодиспансер, поліклініку №3 та зупинку «вул. Любецька». Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки і користуватися сервісом «Дозор», щоб бачити актуальне місце розташування транспорту.

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