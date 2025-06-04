Ограничения движения в Чернигове коснулись сразу нескольких участков города и коснулись важного маршрута общественного транспорта, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба городского совета по сообщению управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи, из-за затянутых аварийно-ремонтных работ на тепловых сетях сроки ограничения движения в Чернигове продлили до середины июня.

Ремонтные бригады КП "Теплокоммунэнерго" продолжают работать на улице Вячеслава Чорновила. Поэтому ограничения движения в Чернигове сохраняются до 13 июня.

Заблокирован проезд на отрезке между Круговой и перекрестком с проспектом Мира, а также на части улицы Национальной Гвардии — от Чорновила до Самострова. Поэтому пришлось изменить схему для №26, который курсирует от микрорайона «Астра» до пляжа «Золотой берег».

Вместо привычного маршрута автобус теперь от «Золотого берега» едет к остановке «Отель Украина», а затем идет в объезд по Ивану Мазепе и Любецкой. В обратном направлении схема аналогична: объезд начинается от улицы Чорновила, затем автобус курсирует по Любецкой, выходит на Мазепы и уже дальше возвращается на основной путь по проспекту Мира.

В этот период несколько остановок временно не обслуживаются. Речь идет о ЦУМ, кардиодиспансере, поликлинике №3 и остановке «ул. Любецкая». Пассажирам советуют заранее планировать поездки и пользоваться сервисом «Дозор», чтобы видеть актуальное месторасположение транспорта.

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