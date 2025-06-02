Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

На початку червня прогноз погоди в Україні демонструє свій мінливість: одні регіони заливатиме дощами, інші — потішить спекотним сонцем, повідомляє Politeka.

Найбільше опадів очікується 3.06, а вже з середи більшість міст повернеться до ясної, літньої погоди.

У вівторок, 3 червня, Львів накриє хвиля дощів: від ранкової мряки до потужної грози ввечері. Температура коливатиметься від +15°С вранці до +22°С вдень. Надалі — різкий контраст. У середу небо проясниться, а стовпчик термометра підніметься до +25°С. У четвер очікується спека до +29°С і суха, майже безхмарні умови.

Столицю у вівторок також чекають атмосферні контрасти: після ясного ранку — опади і гроза ввечері. Температура підніметься до +28°С. З середи ситуація покращиться: небо проясниться, повітря прогріється до +24...27°С, і до кінця тижня дощів не передбачається.

У Харкові 3 числа спека (+29°С) поєднається з хмарами та дощами після обіду. У середу можливий короткий ранкові опади, але вже з середини дня встановиться ясні, сухі умови. У четвер температура досягне +28°С, опади не очікуються.

Південна перлина України зустріне червень сонячно: впродовж усіх трьох днів у місті пануватиме ясність, а температура коливатиметься в межах +26...27°С. Вітер — помірний, опадів не прогнозується.

Отже, прогноз погоди в Україні обіцяє мінливі умови, залежно від регіону.

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