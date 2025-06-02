Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

В начале июня прогноз погоды в Украине демонстрирует свою изменчивость.: одни регионы будут заливать дождями, другие порадует жарким солнцем, сообщает Politeka.

Больше всего осадков ожидается 3.06, а уже со среды большинство городов вернется к ясной, летней погоде.

Во вторник, 3 июня Львов накроет волна дождей: от утренней туманы до мощной грозы вечером. Температура будет колебаться от +15°С утром до +22°С днем. В дальнейшем – резкий контраст. В среду небо прояснится, а столбик термометра поднимется до +25°С. В четверг ожидается жара до +29°С и сухая, почти безоблачная погода.

Столицу во вторник также ожидают атмосферные контрасты: после ясного утра – осадки и гроза вечером. Температура поднимется до +28°С. Среда ситуация улучшится: небо прояснится, воздух прогреется до +24...27°С, и до конца недели дождей не предполагается.

В Харькове 3 числа жара (+29 ° С) сочетается с облаками и дождями после обеда. В среду возможен кратковременный утренний осадок, но уже с середины дня установится ясные, сухие условия. В четверг температура достигнет +28°С, осадки не ожидаются.

Южная жемчужина Украины встретит июнь солнечно: в течение всех трех дней в городе будет царить ясность, а температура будет колебаться в пределах +26...27°С. Ветер умеренный, осадков не прогнозируется.

Итак, прогноз погоды в Украине обещает изменяющиеся условия в зависимости от региона.

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