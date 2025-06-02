Грошова допомога в Харкові може бути надана, якщо ви відповідаєте певним умовам програми.

У травні 2025 року стартувала нова програма фінансової підтримки бізнесу — грошова допомога у Харкові та ще трьох областях стане доступною завдяки міжнародній організації Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Програма реалізується за фінансової підтримки уряду Швейцарії та охоплює Харківську, Київську, Сумську й Дніпропетровську області.

Допомога призначена для малого та середнього бізнесу, який постраждав внаслідок повномасштабної війни. Організатори надають до 20 000 доларів США на розвиток, відновлення діяльності чи масштабування підприємств. Основні вимоги до учасників: наявність бізнес-ідеї, що дозволить зберегти або створити щонайменше три робочі місця, а також здатність до співфінансування.

Перевагу в конкурсі отримають ініціативи з потенціалом зростання та ті, що зазнали втрат через бойові дії. Щоб долучитися, потрібно пройти онлайн-реєстрацію на порталі Mercy Corps, заповнити коротку анкету та підготувати бізнес-план. У 2024 році аналогічну підтримку вже отримали 24 підприємці, які змогли реалізувати свої ідеї попри війну.

Це ще один крок до стабілізації економіки регіонів, які зазнали значних руйнувань. Грошова допомога e Харкові може стати шансом для багатьох підприємців повернутися до сталого розвитку.

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