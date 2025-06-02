Денежная помощь в Харькове может быть предоставлена, если вы отвечаете определенным условиям программы.

В мае 2025 г. стартовала новая программа финансовой поддержки бизнеса — денежная помощь в Харькове и еще трех областях станет доступной благодаря международной организации Mercy Corps, сообщает Politeka.

Программа реализуется при финансовой поддержке правительства Швейцарии и включает Харьковскую, Киевскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

Помощь предназначена для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате полномасштабной войны. Организаторы предоставляют до 20 000 долларов США на развитие, возобновление деятельности или масштабирование предприятий. Основные требования к участникам: наличие бизнес-идеи, которая позволит сохранить или создать не менее трех рабочих мест, а также способность к софинансированию.

Преимущество в конкурсе получат инициативы с потенциалом роста и понесшие потери из-за боевых действий. Чтобы подключиться, нужно пройти онлайн-регистрацию на портале Mercy Corps, заполнить краткую анкету и подготовить бизнес-план. В 2024 году аналогичную поддержку уже получили 24 предпринимателя, которые смогли реализовать свои идеи, несмотря на войну.

Это еще один шаг к стабилизации экономики регионов, подвергшихся значительным разрушениям. Денежная помощь в Харькове может стать шансом для многих предпринимателей вернуться к устойчивому развитию.

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