Подорожчання продуктів у Харківській області, хоча й не є стрімким, але відчутне для споживачів.

Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує набирати обертів, повідомляє Politeka.

Станом на початок червня 2025 року зросли ціни на низку базових товарів — як на молочну продукцію, так і на крупи та хліб.

Сметана "Президент" 15% (350 г) наразі коштує в середньому 54,49 грн, хоча в травні її середня вартість становила 54,16. У мережах Metro та Novus вона продається по 53,98 та 54,99 відповідно. У той же час у місцевій мережі «Рост» доступна менша упаковка — 180 г — за ціною 32,99 гривні.

Кефір "Селянський" 2,5% (950 мл) також подорожчав: середня ціна зросла з 60,74 грн до 61,49. У магазинах Auchan і Metro вартість нижча — 53,90 і 56,06 відповідно, але в Novus — вже 69,99. У «Рості» представлений аналогічний продукт — кефір 2,5% "Ферма" 840 г — по 58,30 гривень.

На ринку бакалії відзначається стабільне зростання. Вартість короткої вермішелі піднялась до 34,49 грн за кілограм. Манка "Хуторок" (800 г) подорожчала до 29,41, що на 0,80 більше, ніж місяць тому. У «Rost» манна крупа на вагу коштує 30,62 за кілограм.

Розцінки на хліб теж не залишилися без змін. Хліб пшеничний "Цар" (600 г) має середню вартість 43,98 гривні. У той час як у «Рості» зерновий хліб продається по 52,50 кг.

Подорожчання продуктів у Харківській області, хоча й не є стрімким, але відчутне для споживачів. Ціни на щоденні товари харчування поступово зростають, що підтверджується аналітичними даними з основних торгівельних мереж.

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