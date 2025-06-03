Подорожание продуктов в Харьковской области, хотя и не стремительно, но ощутимо для потребителей.

Подорожание продуктов в Харьковской области продолжает набирать обороты, сообщает Politeka.

По состоянию на начало июня 2025 года выросли цены на ряд базовых товаров как на молочную продукцию, так и на крупы и хлеб.

Сметана "Президент" 15% (350 г) в настоящее время стоит в среднем 54,49 грн, хотя в мае ее средняя стоимость составила 54,16. В сетях Metro и Novus она продается по 53,98 и 54,99 соответственно. В то же время в местной сети «Рост» доступна меньшая упаковка – 180 г – по цене 32,99 гривны.

Кефир "Крестьянский" 2,5% (950 мл) также подорожал: средняя стоимость выросла с 60,74 грн до 61,49. В магазинах Auchan и Metro стоимость ниже – 53,90 и 56,06 соответственно, но в Novus – уже 69,99. В «Росте» представлен аналогичный продукт – кефир 2,5% «Ферма» 840 г – по 58,30 гривен.

На рынке бакалеи отмечается стабильный рост. Стоимость короткой вермишели поднялась до 34,49 грн. за килограмм. Манка "Хуторок" (800 г) подорожала до 29,41, что на 0,80 больше месяца назад. У "Rost" манная крупа на вес стоит 30,62 за килограмм.

Расценки на хлеб тоже не остались без изменений. Хлеб пшеничный "Царь" (600 г) имеет среднюю стоимость 43,98 грн. В то время как в Росте зерновой хлеб продается по 52,50 кг.

Подорожание продуктов в Харьковской области, хотя и не стремительно, но ощутимо для потребителей. Цены на ежедневные товары питания постепенно растут, что подтверждается аналитическими данными из основных торговых сетей.

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