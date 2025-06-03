Подорожчання проїзду відбувається як у великих містах, так і в районних центрах, повідомляє Politeka.
Нові тарифи вже діють на Київщині, Львівщині та Сумщині. У Київській області, зокрема в Обухові та навколишніх населених пунктах, тариф у приміських маршрутках піднявся з 6 лютого.
Йдеться про рейси, які обслуговує ТОВ «Обухівтранс». Тепер поїздка з Українки чи Обухова до столичних Видубичів коштує 70 гривень. У повідомленні перевізника йдеться про класичний набір причин: пальне, запчастини, зарплати.
Також зміни торкнулися міжміських маршрутів. До прикладу, квиток з Долини до Києва обійдеться в 115 гривень. Якщо ж їхати до Обухова, то доведеться викласти 45.
Не обійшло подорожчання проїзду й Львівську область. Тут з початку лютого вартість поїздок у приміських і міжміських маршрутках теж зросла у середньому на 15–20%. Найнижча ціна квитка зараз становить 30 грн.
Найвідчутніші зміни відбулись на напрямках Кам’янка-Бузького та Стрийського районів. Наприклад, квиток із Жовтанців до Львова подорожчав із 40 до 50.
Ще одне подорожчання проїзду зафіксували на Сумщині. Тут, у Глухові, місцева міська рада затвердила нові тарифи на окремих маршрутах з 1 травня. Перевізники Дмитренко і Буйда звернулись до міськради з проханням підняти ціни через ті ж самі економічні фактори.
І виконком погодився. Тепер маршрут №6 від вулиці Шевченка до Путивльської коштує 15 для дорослих і 10 для школярів. Стільки ж — на маршруті №8-П із Сліпорода до центру.
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