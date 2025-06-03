С начала года подорожание проезда стало темой номер один для пассажиров в разных регионах страны, ведь это оказывает непосредственное влияние на кошельки.

Подорожание проезда происходит как в крупных городах, так и в районных центрах, сообщает Politeka.

Новые тарифы уже действуют в Киевской, Львовской и Сумской областях. В Киевской области, в частности, в Обухове и окрестных населенных пунктах, тариф в пригородных маршрутках поднялся с 6 февраля.

Речь идет о рейсах, обслуживаемых ООО «Обуховтранс». Теперь поездка из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи стоит 70 гривен. В сообщении перевозчика говорится о классическом наборе причин: топливо, запчасти, зарплаты.

Также изменения коснулись междугородных маршрутов. К примеру, билет из Долины в Киев обойдется в 115 гривен. Если же ехать в Обухово, придется выложить 45.

Не обошло подорожание проезда и Львовскую область. Здесь с начала февраля стоимость поездок в пригородных и междугородных маршрутках тоже выросла в среднем на 15–20%. Самая низкая цена билета сейчас составляет 30 грн.

Самые ощутимые изменения произошли по направлениям Каменка-Бугского и Стрыйского районов. К примеру, билет из Жовтанцев во Львов подорожал с 40 до 50.

Еще одно подорожание проезда было зафиксировано на Сумщине. Здесь, в Глухове, местный городской совет утвердил новые тарифы на отдельных маршрутах с 1 мая. Перевозчики Дмитренко и Буйда обратились в горсовет с просьбой поднять цены из-за тех же экономических факторов.

И исполком согласился. Теперь маршрут №6 от улицы Шевченко до Путивльской стоит 15 для взрослых и 10 для школьников. Столько же – на маршруте №8-П из Слипорода в центр.

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