31 травня 2025 року відбудеться часткове обмеження руху в Києві вулицями Левка Мацієвича та Володимира Сікевича, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Офіційний портал Києва.

Це пов’язано з ремонтними роботами на проїжджій частині, які проводить комунальна корпорація «Київавтодор». Роботи охоплять ділянку від вулиці Академіка Возіанова до вулиці Очаківської та триватимуть з 8:00 до 20:00.

Ремонтні роботи виконуватимуть поетапно, без повного перекриття шляху, щоб мінімізувати незручності для водіїв і пасажирів. У корпорації наголошують, що проходитимуть заплановане за сприятливих погодних умов, тому графік може змінюватися залежно від ситуації.

«Київавтодор» просить містян враховувати тимчасові обмеження руху в Києві при плануванні маршрутів на 31 травня, а також перепрошує за можливі незручності. Влада міста працює над забезпеченням комфортного і безпечного пересування в період проведення ремонту.

Для зручності киян організовано поетапне виконання ремонту, що дозволить зберегти рух транспорту, хоч і в обмеженому режимі. Офіційна схема обмежень оприлюднена на порталі Київської міської ради.