Підвищення тарифів на воду в Україні торкнулося одразу кількох областей і викликало гостру суспільну реакцію через відсутність прозорості.

Підвищення тарифів на воду в Україні спричинило хвилю обурення серед жителів сільських громад у Дніпропетровській, Вінницькій та Одеській областях, повідомляє Politeka.

Найбільш резонансною ситуація стала у селі Вільне на Дніпропетровщині, де вартість води підскочила майже в сім разів — з 12,04 до 78,76 грн за кубометр. Люди шоковані не лише цифрами в платіжках, а й тим, що не були попереджені заздалегідь.

Місцеві жителі нарікають на часті перебої у водопостачанні, зношену інфраструктуру, відсутність технічного обслуговування та примусове перезаключення договорів під загрозою відключення. Крім того, підприємство не має онлайн-сервісу для зручної комунікації.

У подібній ситуації опинилися мешканці села Буша Вінницької області. Там з 1 лютого 2025 року ціна сягнула 63,84 грн/м³ — це найвища ціна у Ямпільській громаді. Ті, хто не має лічильника, сплачують ще більше — по 230 гривень з особи. Люди вважають ці розцінки несправедливими, враховуючи низьку якість води та повну відсутність обліку її споживання.

Тим часом у місті Ізмаїл (Одещина) з 1 червня очікується оновлення тарифних планів. Згідно з заявою КП «Ізмаїльське ВУВКГ», вартість централізованого водопостачання становитиме 34,30 грн/м³, а водовідведення — 42,30 грн/м³. Нові тарифи пов’язані зі зростанням витрат на очищення стоків, електроенергію та оплату праці.

Отже, підвищення тарифів на воду в Україні торкнулося одразу кількох областей і викликало гостру суспільну реакцію через відсутність прозорості та якісного обслуговування.

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