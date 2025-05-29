Повышение тарифов на воду в Украине повлекло за собой волну возмущения среди жителей сельских общин в Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях, сообщает Politeka.

Наиболее резонансной ситуация стала в селе Вольное в Днепропетровской области, где стоимость воды подскочила почти в семь раз — с 12,04 до 78,76 грн за кубометр. Люди в шоке не только цифрами в платежках, но и тем, что не были предупреждены заранее.

Местные жители сетуют на частые перебои в водоснабжении, изношенную инфраструктуру, отсутствие технического обслуживания и принудительное перезаключение договоров под угрозой отключения. Кроме того, у предприятия нет онлайн-сервиса для удобной коммуникации.

В подобной ситуации оказались жители села Буша Винницкой области. Там с 1 февраля 2025 года цена достигла 63,84 грн/м³ – это самая высокая цена в Ямпольской общине. Те, у кого нет счетчика, платят еще больше — по 230 гривен с человека. Люди считают эти расценки несправедливыми, учитывая низкое качество воды и полное отсутствие учета потребления.

Тем временем в городе Измаил (Одесщина) с 1 июня ожидается обновление тарифных планов. Согласно заявлению КП «Измаильское ВУВКХ», стоимость централизованного водоснабжения будет составлять 34,30 грн/м³, а водоотвод – 42,30 грн/м³. Новые тарифы связаны с ростом затрат на очистку стоков, электроэнергию и оплату труда.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Украине коснулось сразу нескольких областей и вызвало острую общественную реакцию из-за отсутствия прозрачности и качественного обслуживания.

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