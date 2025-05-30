31 мая 2025 года состоится частичное ограничение движения в Киеве по улицам Левко Мациевича и Владимира Сикевича, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Официальный портал Киева.

Это связано с ремонтными работами на проезжей части, проводимых коммунальной корпорацией «Киевавтодор». Работы охватят участок от улицы Академика Возианова до улицы Очаковской и продлятся с 8:00 до 20:00.

Ремонтные работы будут выполняться поэтапно, без полного перекрытия пути, чтобы минимизировать неудобства водителям и пассажирам. В корпорации подчеркивают, что будут проходить запланированное при благоприятных погодных условиях, поэтому график может изменяться в зависимости от ситуации.

«Киевавтодор» просит горожан учитывать временные ограничения движения в Киеве при планировании маршрутов на 31 мая, а также извиняется за возможные неудобства. Власти города работают над обеспечением комфортного и безопасного передвижения в период проведения ремонта.

Для удобства киевлян организовано поэтапное выполнение ремонта, что позволит сохранить движение транспорта, хотя и в ограниченном режиме. Официальная схема ограничений опубликована на портале Киевского городского совета.