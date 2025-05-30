Надбавка до пенсії у червні 2025 року буде надана для громадян, які дотримались певних умов.

Надбавка до пенсії у червні 2025 року буде отримана частиною українців, завдяки чому вони отримають підвищені виплати, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, у кого є можливість отримати більше.

Додаткова сума буде надана для громадян, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Йдеться про вікові доплати, що нараховуються за умови, що розмір основної виплати не перевищує 10 340,35 грн.

Розміри вікової надбавки:

70-75 років — до 300 грн щомісячно;

— до 300 грн щомісячно; 75-80 років — до 456 грн щомісячно;

— до 456 грн щомісячно; від 80 і старше — до 570 гривень щомісячно.

Окрім цього, українці віком від 80 років, які живуть без підтримки родини, можуть отримати 944 грн щомісячної державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, що не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Ця надбавка до пенсії у червні 2025 року спрямована на підтримку самотніх людей похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Хто має право на допомогу:

ті, хто проживає один , без членів родини, які можуть забезпечити догляд;

, без членів родини, які можуть забезпечити догляд; наявність медичного висновку про потребу у постійному сторонньому догляді (виданого ЛКК — лікарсько-консультативною комісією);

про потребу у постійному сторонньому догляді (виданого ЛКК — лікарсько-консультативною комісією); отримання пенсійних выплат за віком, а не за інвалідністю.

Ця підтримка покликана полегшити життя найбільш вразливим категоріям літніх громадян, які залишилися на самоті.

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