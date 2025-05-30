Надбавка к пенсии в июне 2025 года будет предоставлена ​​гражданам, которые придерживались определенных условий.

Надбавка к пенсии в июне 2025 года будет получена частью украинцев, благодаря чему они получат повышенные выплаты, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, у кого есть возможность получить больше.

Дополнительная сумма предоставлена ​​гражданам, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет. Речь идет о возрастных доплатах, начисляемых при условии, что размер основной выплаты не превышает 10 340,35 грн.

Размеры возрастной надбавки:

70-75 лет - до 300 грн ежемесячно;

- до 300 грн ежемесячно; 75-80 лет - до 456 грн ежемесячно;

- до 456 грн ежемесячно; от 80 и старше – до 570 гривен ежемесячно.

Кроме этого, украинцы в возрасте от 80 лет, живущие без поддержки семьи, могут получить 944 грн ежемесячного государственного пособия в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на выплату, и лицам с инвалидностью».

Эта надбавка к пенсии в июне 2025 года направлена ​​на поддержку одиноких стариков, нуждающихся в постороннем уходе.

Кто имеет право на помощь:

те, кто проживает один , без членов семьи, которые могут обеспечить уход;

, без членов семьи, которые могут обеспечить уход; наличие медицинского заключения о необходимости постоянного постороннего ухода (выданного ЛКК — врачебно-консультативной комиссией);

о необходимости постоянного постороннего ухода (выданного ЛКК — врачебно-консультативной комиссией); получение пенсионных начислений по возрасту, а не по инвалидности.

Эта поддержка призвана облегчить жизнь наиболее уязвимым категориям пожилых граждан, оставшихся в одиночестве.

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