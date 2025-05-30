Подорожчання проїзду у Сумській області покликане забезпечити стабільну роботу перевізників та зберегти доступність транспортних послуг для жителів громади.

Подорожчання проїзду у Сумській області торкнулося жителів Глухова, повідомляє Politeka.

З 1 травня 2025 року набуло чинності рішення виконавчого комітету міської ради про підвищення вартості проїзду на окремих маршрутах громадського транспорту. Причиною стало звернення перевізників, які обґрунтували необхідність змін зростанням мінімальної заробітної плати, подорожчанням пального та вартості технічного обслуговування транспортних засобів.

Відповідно до рішення виконкому, нові тарифи встановлено на маршрутах №6 та №8-П. Зокрема, на маршруті №6 («вул. Шевченка – вул. Путивльська»), який обслуговує ФОП Буйда Н.М., для дорослих коштує 15 гривень, а для дітей шкільного віку — 10 гривень. Такий самий тариф встановлено й на маршруті №8-П («с. Сліпород – вул. Заводська-Центр»), перевізником на якому є ФОП Дмитренко О.А.

Міська рада зазначає, що рішення було ухвалено відповідно до чинної Методики формування тарифів на перевезення пасажирів і після детального розгляду фінансових обґрунтувань.

Подорожчання проїзду у Сумській області покликане забезпечити стабільну роботу перевізників та зберегти доступність транспортних послуг для жителів громади.

Для пасажирів пільгових категорій тарифи залишаються без змін, згідно з законодавством України. Міська влада запевняє, що стежитиме за якістю наданих транспортних послуг та дотриманням графіків руху автобусів.

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