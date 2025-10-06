З жовтня у Київській області запроваджується нова програма базової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій українців, яка замінює кілька попередніх видів виплат, пише Politeka.

Подати заявку на отримання цієї підтримки можна особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ) або онлайн через портал «Дія», що значно спрощує процес для громадян, особливо для тих, хто мешкає у віддалених населених пунктах.

Програма передбачає надання комплексної грошової допомоги у Київській області сім’ям та одиноким пенсіонерам із низьким рівнем доходу, які відповідають визначеним критеріям. Основою для розрахунку суми виплати є базова величина, яка у 2025 році становить 4500 гривень на одного члена домогосподарства. Якщо середньомісячний дохід родини або окремої особи не перевищує цієї суми, вони мають право на отримання допомоги.

Розмір грошової допомоги у Київській області визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Спершу обчислюють різницю між базовою величиною та фактичним середньомісячним доходом на одного члена сім’ї. Лише після цього родина або одинокий пенсіонер приймає рішення, чи оформляти новий вид, чи залишити ті виплати, які вже отримує.

Для оформлення заявки необхідно надати такі дані:

Персональні дані заявника, включно з паспортом та ідентифікаційним кодом;

Інформацію про всіх членів сім’ї, які проживають у домогосподарстві;

Банківські реквізити для перерахування, зокрема номер рахунку IBAN, що складається з 29 символів.

Онлайн-реєстрація доступна через застосунок «Дія»: слід оновити програму, перейти до розділу «Сервіси», обрати «Допомога від держави» та обрати опцію «Базова соціальна допомога».

Джерело: На пенсії.

