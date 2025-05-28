Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається українцям поважного віку, якщо вони відповідають важливим критеріям

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області видається завдяки організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила міська рада. Наразі йдеться про розповсюдження продуктових наборів для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається українцям поважного віку, якщо вони відповідають важливим критеріям.

Хто може отримати:

Внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення та наразі проживають у межах міської громади. Допомога надається тим, хто перебуває на обліку як ВПО та ще не отримував продуктових наборів. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО.

Мешканці громади, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, і які ще не отримували гумдопомоги. У цьому випадку видається один набір на домогосподарство за наявності паспорта, коду та акту комісії, що засвідчує факт пошкодження чи втрати майна через збройну агресію.

Де і коли отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумській області:

Набори видаються у приміщенні Департаменту соціального захисту населення за адресою: вулиця Харківська, 35, кабінет 201. Графік роботи:

Понеділок – четвер: з 8:00 до 16:00

П’ятниця: з 8:00 до 15:00

Обідня перерва: з 12:00 до 13:00

Для отримання детальної інформації або консультацій можна звернутися за телефоном: (050) 407-81-27.

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