Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется украинцам почтенного возраста, если они отвечают важным критериям

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области оказывается благодаря организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) и Фонду Говарда Дж. Баффета, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыл городской совет. Речь идет о распространении продуктовых наборов для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется украинцам солидного возраста, если они отвечают важным критериям.

Кто может получить:

Внутри перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения и проживают в рамках городской общины. Поддержка оказывается тем, кто состоит на учете как ВПЛ и еще не получал продуктовых наборов. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ.

Жители общины, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий, и еще не получавших гумапомощи. В этом случае выдается один набор на домохозяйство при наличии паспорта, кода и акта комиссии, удостоверяющий факт повреждения или потери имущества из-за вооруженной агрессии.

Где и когда получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумской области:

Наборы издаются в помещении Департамента социальной защиты населения по адресу: улица Харьковская, 35, кабинет 201. График работы:

Понедельник – четверг: с 8:00 до 16:00

Пятница: с 8:00 до 15:00

Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00

Для получения подробной информации или консультаций можно обратиться по телефону: (050) 407-81-27.

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