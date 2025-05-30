Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області діє за спрощеною схемою надання фінансової підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в рамках програми підтримки від ООН, важливо знати, що буде з виплатами з 1 червня, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці на даний момент.

Право на участь у програмі мають такі категорії громадян:

люди пенсійного віку;

особи, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Як працює механізм виплат:

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області діє за спрощеною схемою надання фінансової підтримки. Якщо щомісячна соціальна виплата становить менше ніж 3 250 гривень, Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) компенсує різницю. Наприклад, якщо особа отримує 2 500 грн, вона отримає ще 750 грн додаткової підтримки.

Строки дії програми - що зміниться з 1 червня:

Програму грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області, яку реалізують WFP у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України, офіційно продовжено до кінця травня 2025 року. Однак наразі немає підтвердження щодо її продовження з 1 червня.

Попередній досвід показує, що рішення про продовження програми зазвичай ухвалюються наприкінці місяця з урахуванням гуманітарної ситуації в країні, обсягів фінансування та потреб населення. Тому цілком імовірно, що програма буде пролонгована, якщо складні обставини в регіонах зберігатимуться, а підтримка міжнародних донорів триватиме.

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