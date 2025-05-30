Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках программы поддержки от ООН, важно знать, что будет с выплатами с 1 июня, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности сейчас.

Право на участие в проекте имеют следующие категории граждан:

люди пенсионного возраста;

лица, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Как работает механизм выплат:

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области действует по упрощенной схеме предоставления финансовой поддержки. Если ежемесячная социальная выплата составляет менее 3250 гривен, Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) компенсирует разницу. Например, если человек получает 2500 грн, он получит еще 750 грн дополнительной поддержки.

Сроки действия программы – что изменится с 1 июня:

Проект денежной помощи для пенсионеров в Сумской области, реализуемая WFP в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины, официально продлена до конца мая 2025 года. Однако пока нет подтверждения о ее продлении с 1 июня.

Предыдущий опыт показывает, что решения о продлении проекта обычно принимаются в конце месяца с учетом гуманитарной ситуации в стране, объемов финансирования и потребностей населения. Поэтому вероятно, что программа будет пролонгирована, если сложные обстоятельства в регионах будут сохраняться, а поддержка международных доноров будет продолжаться.

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