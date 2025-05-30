Подорожание проезда по Сумской области призвано обеспечить стабильную работу перевозчиков и сохранить доступность транспортных услуг для жителей общины.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 вступило в силу решение исполнительного комитета городского совета о повышении стоимости проезда на отдельных маршрутах общественного транспорта. Причиной стало обращение перевозчиков, обосновавших необходимость изменений ростом минимальной заработной платы, подорожанием горючего и стоимостью технического обслуживания транспортных средств.

Согласно решению исполкома, новые тарифы установлены на маршрутах №6 и №8-П. В частности, на маршруте №6 (ул. Шевченко – ул. Путивльская), обслуживающем ФЛП Буйда Н.М., для взрослых стоит 15 гривен, а для детей школьного возраста — 10 гривен. Такой же тариф установлен и на маршруте №8-П («с. Слипород – ул. Заводская-Центр»), перевозчиком на котором является ФЛП Дмитренко А.А.

Городской совет отмечает, что решение было принято в соответствии с действующей Методикой формирования тарифов на перевозку пассажиров и после детального рассмотрения финансовых обоснований.

Подорожание проезда по Сумской области призвано обеспечить стабильную работу перевозчиков и сохранить доступность транспортных услуг для жителей общины.

Для пассажиров льготных категорий тарифы остаются без изменений согласно законодательству Украины. Городские власти уверяют, что будут следить за качеством предоставленных транспортных услуг и соблюдением графиков движения автобусов.

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