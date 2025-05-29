Дефіцит продуктів у Дніпрі частково пов'язаний з неможливістю зберігання продукції, що викликає зростання цін.

Через дефіцит продуктів у Дніпрі дорожчають овочі, повідомляє Politeka.

Цьогоріч борщовий набір став розкішшю, що не по кишені багатьом українцям. Причини цього — в основному кліматичні зміни та логістичні складнощі.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський пояснив, що збільшення температур на Одещині та відсутність стабільного зрошення негативно впливають на врожайність овочів.

Чернявський наголошує, що сільське господарство завжди було ризикованим через непередбачувану погоду, але наразі зростають площі зрошуваних земель, де висаджують овочі, що допоможе уникнути дефіциту в майбутньому.

Водночас основною проблемою залишається відсутність овочесховищ — до 80% продукції втрачається через неможливість її зберігання, що викликає зростання цін.

Дефіцит продуктів у Дніпрі частково пов’язаний саме з цією проблемою. Уряд пропонує підтримку у будівництві сучасних овочесховищ, що дозволить стабілізувати ринок, знизити цінові коливання та забезпечити доступність свіжих овочів протягом року.

Навіть у складних умовах воєнного стану фермери готові інвестувати в розвиток галузі, отримуючи підтримку держави. Це дає надію на поступове вирішення кризових ситуацій і стабілізацію цін на продукти найближчим часом.

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