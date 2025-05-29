Дефицит продуктов в Днепре частично связан с невозможностью хранения продукции, что вызывает рост цен.

Из-за дефицита продуктов в Днепре дорожают овощи, сообщает Politeka.

В этом году борщовый набор стал роскошью, что не по карману многим украинцам. Причины тому — в основном климатические изменения и логистические сложности.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский пояснил, что увеличение температур в Одесской области и отсутствие стабильного орошения негативно влияют на урожайность овощей.

Чернявский отмечает, что сельское хозяйство всегда было рискованным из-за непредсказуемой погоды, но сейчас растут площади орошаемых земель, где высаживают овощи, что поможет избежать дефицита в будущем.

В то же время, основной проблемой остается отсутствие овощехранилищ — до 80% продукции теряется из-за невозможности ее хранения, что вызывает рост цен.

Дефицит продуктов в Днепре отчасти связан именно с этой проблемой. Правительство предлагает поддержку в строительстве современных овощехранилищ, что позволит стабилизировать рынок, снизить ценовые колебания и обеспечить доступность свежих овощей в течение года.

Даже в сложных условиях военного положения фермеры готовы инвестировать в развитие отрасли, получая поддержку государства. Это дает надежду на постепенное разрешение кризисных ситуаций и стабилизацию цен на продукты в ближайшее время.

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