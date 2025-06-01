Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається повсякчас, тож розповідаємо про те, яка ініціатива доступна на даний момент.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області включає не лише стандартні набори продуктів чи ліків, повідомляє Politeka.

У місті є можливість безкоштовно взяти необхідний одяг і взуття у соціальному гардеробі при благодійній організації Карітас. Ініціативу запустили ще у 2018 році у межах проєкту "Простір підтримки".

Її створили у відповідь на запити місцевих мешканців, які через складні обставини не мали змоги придбати навіть найнеобхідніше. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області у такому форматі допомагає і внутрішньо переміщеним особам, і місцевим жителям, які опинилися у кризі.

Це підтримка для тих, чий дохід не дозволяє забезпечити себе базовими речами. Люди похилого віку, родини у складних обставинах, всі, хто потребує, можуть прийти та обрати собі те, що необхідно. У гардеробі працюють волонтерки. Вони щодня сортують речі, допомагають з вибором, консультують.

Тут можна знайти і теплі куртки, і легкі літні сукні чи футболки. Усе це вже було у вжитку, але у хорошому стані. Речі чисті, охайні і будуть служити ще довго новим власниками.

Ті, хто має змогу поділитися і долучитися до гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області, також можуть приносити речі. Потрібне все: одяг, взуття, рушники, дитячі іграшки, постільна білизна, посуд, засоби гігієни.

Гардероб відкритий щовівторка та щоп’ятниці з 10 до 13 години за адресою вулиця Семафорна 8. За деталями можна звертатися телефоном 050-322-46-00.

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